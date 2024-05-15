«Заткнись, придурок». Даниэль Кормье ответил Хоакину Бакли

Член Зала славы UFC Даниэль Кормье ответил на заявление топового бойца UFC Хоакина Бакли, который ранее в жёсткой форме обратился к нему, Чейлу Соннену и Майклу Биспингу.

«Заткнись, придурок! Возможно, ты меня услышишь. Твой вызов Конору — абсолютная тупость. И это тебе говорят три самых авторитетных человека в этом бизнес. Это был худший вызов в истории. Не позволяй нескольким победам делать тебя высокомерным, братан. И не упоминай Одри Кормье!» — написал Кормье в своих социальных сетях.

После победы над Нурсултоном Рузибоевым на турнире UFC on ESPN 56 Хоакин Бакли в послематчевом интервью задел мать Конора Макгрегора, что не понравилось Даниэлю Кормье. Вскоре он подверг критике слова Хоакина.