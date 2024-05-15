Забит Магомедшарипов встретился с экс-чемпионом UFC в Париже

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов встретился в Париже с экс-обладателем титула UFC в лёгком дивизионе Энтони Петтисом.

«Любимые бойцы ваших любимых бойцов», — подписал фотографию Энтони.

Фото: Из личного архива Энтони Петтиса

Напомним, Забит Магомедшарипов за карьеру в UFC провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 163 в Москве он по итогам трёх раундов победил рейтингового американца Келвина Каттара единогласным решением.

16 июня 2022 года Забит официально объявил о завершении профессиональной карьеры в ММА.