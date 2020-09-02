Источник: UFC 253 состоится на «Бойцовском острове»

Турнир UFC 253 состоится на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Sherdog. Напомним, в главном событии турнира претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста проведёт бой за чемпионский пояс с Исраэлем Адесаньей.



31-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.



Адесанья в последнем поединке победил Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона UFC.



В соглавном поединке турнира Тайрон Вудли встретится с Колби Ковингтоном.

Ранее Вудли провёл первый с весны 2019 года поединок и единогласным решением судей уступил Гилберту Бёрнсу. Это поражение стало у Тайрона вторым кряду. До этого он проиграл Камару Усману и потерял титул чемпиона лиги.



Ковингтон в последнем бою техническим нокаутом проиграл всё тому же Усману.