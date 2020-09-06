Чимаев поддержал Имадаева после поражения от Перейры

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC, поддержал российского бойца Зелима Имадаева после его поражения в поединке с 26-летним представителем Бразилии Мишелем Перейрой.
«Вы все бойцы интернета. Вы в нашем мире не продержитесь одной минуты. Победа, поражение — всё от Всевышнего. Выиграл он или нет, но его характер Борза это не сломит», — написал в своём «инстаграме» Чимаев.
Бой был завершён победой Перейры сабмишеном в заключительном раунде после удачно проведённого удушающего приёма со стороны бразильского спортсмена.
Российский спортсмен провёл в UFC 3 поединка, и все завершились для него поражениями. Всего за карьеру в MMA он провёл 11 боёв, победив в 8 из них. Для Перейры это был 36-й бой в его карьере в MMA. На его счету 24 победы и 12 поражений.
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