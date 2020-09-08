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Майки Гарсия: у Теофимо Лопеса хорошие шансы в бою с Ломаченко

Майки Гарсия: у Теофимо Лопеса хорошие шансы в бою с Ломаченко
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия поделился мыслями об объединительном поединке чемпиона мира по версиям WBC Franchise, WBA Super и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко и чемпиона мира по версии IBF Теофимо Лопеса. По словам Гарсии, невзирая на статус аутсайдера, Лопес может удивить общественность и одолеть опытного украинца.

«Это интересный бой. Он будет интересен для обоих спортсменов. В то же время он будет тяжёлым, как для Василия, так и для Теофимо.

Ломаченко очень талантлив, но в лёгком дивизионе он не в лучшей форме, наверное, потому что соперники значительно больше. Теофимо сильный парень. Не удивлюсь, если он победит. В целом кажется, что Ломаченко — фаворит. Но всё не так просто. Лопес очень талантлив, у него хорошие шасны", — приводит слова Гарсии Boxingnews24.

Встреча Ломаченко — Лопес состоится 17 октября.

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