Боксёру Кушиташвили, который сломал нос росгвардейцу, дали три года условно

Военный суд приговорил двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Он был признан виновным в хранении наркотиков, а также в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщает Business FM.

Свою вину спортсмен в суде признал и заявил, что раскаивается в содеянном. Росгвардеец, которому Кушиташвили сломал нос, сообщил, что боксёр принёс ему извинения, а также заплатил 200 тыс. рублей в счёт возмещения морального и физического вреда. Он просил не наказывать его строго. Прокурор просил для фигуранта три года лишения свободы условно.

Инцидент с участием спортсмена произошёл в ночь на 1 февраля на восьмом этаже одного из домов в Москве. Туда Кушиташвили с товарищем Овиком Оганнисяном пришли забрать закладку с наркотиком. Они попытались скрыться от сотрудников Росгвардии. При задержании Кушиташвили сломал нос одному из росгвардейцев. При досмотре у него обнаружили 0,61 грамма кокаина. Оганнисян остался в статусе свидетеля.