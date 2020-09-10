Боксёру Кушиташвили, который сломал нос росгвардейцу, дали три года условно

Военный суд приговорил двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Он был признан виновным в хранении наркотиков, а также в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщает Business FM.
Свою вину спортсмен в суде признал и заявил, что раскаивается в содеянном. Росгвардеец, которому Кушиташвили сломал нос, сообщил, что боксёр принёс ему извинения, а также заплатил 200 тыс. рублей в счёт возмещения морального и физического вреда. Он просил не наказывать его строго. Прокурор просил для фигуранта три года лишения свободы условно.
Инцидент с участием спортсмена произошёл в ночь на 1 февраля на восьмом этаже одного из домов в Москве. Туда Кушиташвили с товарищем Овиком Оганнисяном пришли забрать закладку с наркотиком. Они попытались скрыться от сотрудников Росгвардии. При задержании Кушиташвили сломал нос одному из росгвардейцев. При досмотре у него обнаружили 0,61 грамма кокаина. Оганнисян остался в статусе свидетеля.
- 10 сентября 2020
-
15:23
-
15:13
-
15:10
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:02
-
10:21
-
09:38
-
09:01
-
00:32
-
00:21
- 9 сентября 2020
-
23:20
-
21:28
-
19:46
-
17:54
-
16:02
-
15:31
-
15:01
-
14:25
-
13:37
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:14
-
09:40
-
09:01
-
08:50
-
00:52
-
00:43
- 8 сентября 2020
-
23:17