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Оверим: нам с Розенструйком нужно свести счёты

Оверим: нам с Розенструйком нужно свести счёты
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим заявил, что хочет провести реванш с бразильцем Жаирзиньо Розенструйком.

«Однозначно Розенструйк — цель номер один. Нам нужно свести счёты, верно? Он кое-что у меня украл. Он отнял у меня победу. Я сводил этого парня в школу, об этом знают все. Весь мир это понимает. Но он как-то одержал победу. Так что нам с ним нужно свести счёты. Я сейчас иду на серии из пяти побед. Я считаю так. Но на бумаге всё иначе, так что нам нужно провести реванш», — приводит слова Оверима BJPenn.

5 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В главном поединке встретились экс-претендент на титул в тяжёлом весе ветеран лиги Алистар Оверим и Аугусто Сакаи. Оверим одержал досрочную победу в пятом раунде.

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