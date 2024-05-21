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Конор Макгрегор резко высказался о Волкановски

Конор Макгрегор резко высказался о Волкановски
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Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор резко высказался об австралийце Александре Волкановски.

«К чёрту Волкановски. Я бы снёс ему голову с плеч. Это факт», — сказал Макгрегор в эфире Duelbits.

Напомним, в последнем бою Волкановски встречался с Илией Топурией. Противостояние проходило в ночь с 17 на 18 февраля мск на турнире UFC 298 и завершилось во втором раунде нокаутом в исполнении спортсмена из Испании. Таким образом, Илия стал новым чемпионом промоушена в полулёгкой весовой категории.

Абдурозик устроил спарринг с Конором Макгрегором:

Ранее Макгрегор отреагировал на новость о долгах бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

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