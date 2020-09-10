Бывший чемпион мира Нельсон извинился перед Поветкиным

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Джонни Нельсон принял решение принести извинения временному чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александру Поветкину. После победы россиянина над Диллианом Уайтом, Нельсон заявил, что тот выиграл лишь благодаря лаки-панчу. Теперь же он решил забрать свои слова назад.
«Я эмоционально привязан к Уайту, из-за этого не отдал должное Поветкину. Пересмотрев бой, понял, что Александр нанёс свирепый удар. Диллиан совершил ошибку, его поймали тем же ударом, которым он был пойман в бою с Джошуа.
Поветкин провёл жесточайший удар. Он проигрывал, но сумел вернуться. Так что приношу ему свои извинения, должен отдать ему должное. У Поветкина есть мудрость и он понимал, что в его арсенале ещё есть такой удар. Диллиан же совершил ошибку, которую больше никогда не допустит", — приводит слова Нельсона Boxingnews24.
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