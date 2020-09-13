Дана Уайт прокомментировал арест Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию с очередным скандалом с участием экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегром. Напомним, 12 сентября стало известно, что ирландец был арестован во Франции за действия сексуального характера, но позже был отпущен.
«Не знаю достаточно о ситуации Конора. Читал то же самое, что и вы, и знаю то же самое. Конор завершил карьеру. Я не общался с ним. Уверен, ему не нужен мой совет или моя помощь. Но, если понадобится, он может мне позвонить.
Почему Конор всегда попадает в такие истории? Вы не поймёте, насколько это большой человек, пока не пройдётесь с ним. Люди сходят с ума, бегут за ним, оставляют деньги на игровых столах и бегут за ним. Это сумасшествие, никогда такого не видел. При таком образе жизни, как у него, случаются сумасшедшие вещи. Ты пытаешься быть нормальным, но это не всегда получается. Не защищаю Конора, не знаю его ситуацию", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 177.
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