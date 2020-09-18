«Увидимся на вершине». Чендлер прокомментировал подписание контракта с UFC

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер прокомментировал подписание контракта с UFC, разместив на своей странице в «Инстаграме» любопытный пост.
«Не могу дождаться того, чтобы подарить вам шоу. Спасибо моим фанатам, что остаётесь со мной в этом путешествии. Если же вы только присоединились ко мне, держитесь крепче, ведь мы знаем только одну скорость. Увидимся на вершине», — написал Чендлер.
При этом он разместил фото, на одной стороне которого он стоит в одиночестве, а с другой на него смотрят Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон и другие топ-бойцы лёгкого дивизиона.
Соответствующий пост доступен на странице Чендлера в «Инстаграме».
Напомним, 17 сентября стало известно, что Чендлер будет запасным бойцом для титульного поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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