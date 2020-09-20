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Трамп позвонил Ковингтону и поздравил с победой

Трамп позвонил Ковингтону и поздравил с победой
Бокс/ММА / UFC 0

Президент США Дональд Трамп поздравил бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона с яркой победой над экс-чемпионом лиги Тайроном Вудли, позвонив спортсмену практически сразу после завершения боя.

«Ты великий боец. Ты победил с лёгкостью, не знаю, как ты это делаешь. Поздравляю, мне хотелось смотреть твой поединок. Ты был прекрасен. Я горжусь тобой. Только что я выступал перед публикой, передо мной стояло 35 тыс. человек. Потом я сказал, что хочу отправиться домой и посмотреть бой Колби. Горжусь тобой, ты очень жёсткий парень. Ценю то, что ты делаешь. Я твой болельщик, а ты — мой», — приводит слова Трампа MMA Fighting.

Напомним, Колби Ковингтон нокаутировал Тайрона Вудли в пятом раунде.

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