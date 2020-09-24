Тайсон хочет провести поединок с Джошуа
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил о желании провести поединок с действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.
При этом 54-летний американец заявил, что говорит о показательном бое.
«Послушайте, я очень в этом заинтересован. Если это получится организовать, то это будет значить, что у нас получилась хорошая благотворительная акция. Так что готов к этому. Мне бы хотелось подраться с Джошуа. Это будет умопомрачительно», — приводит слова американца TMZ.
Напомним, что 28 ноября 2020 года Майк Тайсон проведёт первый за 15 лет поединок. Боксёр встретится с другим экс-чемпионом мира Роем Джонсем. Эта схватка также будет выставочной.
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