Тайсон хочет провести поединок с Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон заявил о желании провести поединок с действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа.

При этом 54-летний американец заявил, что говорит о показательном бое.

«Послушайте, я очень в этом заинтересован. Если это получится организовать, то это будет значить, что у нас получилась хорошая благотворительная акция. Так что готов к этому. Мне бы хотелось подраться с Джошуа. Это будет умопомрачительно», — приводит слова американца TMZ.

Напомним, что 28 ноября 2020 года Майк Тайсон проведёт первый за 15 лет поединок. Боксёр встретится с другим экс-чемпионом мира Роем Джонсем. Эта схватка также будет выставочной.