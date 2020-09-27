Маслов победил Королевского в главном бою «ММА Серия-15: Время новых героев»

26 сентября в Санкт-Петербурге состоялся турнир «ММА Серия-15: Время новых героев» от промоушена M-1 Global, который включал в себя 11 поединков.

В главном бою полулёгкой весовой категории россиянин Сергей Маслов единогласным решением судей победил соотечественника Владислава Королевского (Россия), а в соглавном поединке вечера в женском легчайшем весе Дарья Железнякова (Россия) победила техническим нокаутом во втором раунде соперницу из Азербайджана Гозель Зутову.

Остальные поединки завершились следующим образом:

Фаридун Джураев (Россия) победил Евгения Павлова (Россия) удушающим приёмом в 1 раунде;



Исламбек Юлдашев (Кыргызстан) единогласным решением судей выиграл Дмитрия Яковлева (Россия);



Егор Хорошилов (Россия) выиграл бой у Шохруха Азаматова (Россия) болевым приёмом во 2 раунде;



Александр Трескин (Россия) победил Фархода Ибрагимова (Россия) ТКО в 1 раунде;



Роман Готовцев (Россия) победил Александра Шингаренко (Россия) ТКО во 2 раунде (отказ угла Шингаренко продолжать бой);



Марк Вологдин (Россия) победил Бектурсуна Кайыпназара (Кыргызстан) ТКО во 2 раунде (отказ угла Кайыпназара продолжать бой);



Александр Данилов (Россия) победил Сардора Ходжанова (Россия) КО в 1 раунде;



Хабибулло Азизов (Таджикистан) победил Артема Семенов (Россия) после дисквалификации спортсмена из России;



Николай Гончаров (Россия) нокаутом победил Сергея Денисова (Россия) в 1 раунде;