Казахский боец MMA Хамитов анонсировал «супербой» с Дациком. Тот сидит в тюрьме

Казахский боец смешанных единоборств Куат Хамитов объявил, что в конце декабря 2020 года проведёт поединок со скандально известным бойцом MMA Вячеславом Дациком.
Напомним, Дацик более 10 лет провёл в местах лишения свободы. В декабре 2019 года его арестовали при попытке пересечения российско-эстонской государственной границы. Он должен выйти на свободу в декабре 2020 года.
«В конце декабря должен быть супербой в Алма-Ате — с Вячеславом Дациком. Это будет бой в супертяжёлом весе. Будет запущена новая лига Ataman Fighting Championship. Я сделал им предложение совместно с Камилом Гаджиевым. Вроде все согласны.
Разница в весе у нас 80 килограммов. Не думаю, что он даст заднюю. Сейчас XXI век, а в XXI веке все любят шоу. Так давайте дадим людям шоу», — сказал Хамитов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».
- 28 сентября 2020
-
16:03
-
15:35
-
15:07
-
14:10
-
13:09
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:20
-
09:42
-
09:00
-
02:45
-
00:35
- 27 сентября 2020
-
23:58
-
22:51
-
22:00
-
20:15
-
19:26
-
18:33
-
17:57
-
16:58
-
16:41
-
15:13
-
14:34
-
13:26
-
12:41
-
12:29
-
11:51
-
10:46
-
10:24
-
09:59
-
09:18
-
09:04
-
09:01
-
07:53