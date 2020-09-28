Казахский боец MMA Хамитов анонсировал «супербой» с Дациком. Тот сидит в тюрьме

Казахский боец смешанных единоборств Куат Хамитов объявил, что в конце декабря 2020 года проведёт поединок со скандально известным бойцом MMA Вячеславом Дациком.

Напомним, Дацик более 10 лет провёл в местах лишения свободы. В декабре 2019 года его арестовали при попытке пересечения российско-эстонской государственной границы. Он должен выйти на свободу в декабре 2020 года.

«В конце декабря должен быть супербой в Алма-Ате — с Вячеславом Дациком. Это будет бой в супертяжёлом весе. Будет запущена новая лига Ataman Fighting Championship. Я сделал им предложение совместно с Камилом Гаджиевым. Вроде все согласны.

Разница в весе у нас 80 килограммов. Не думаю, что он даст заднюю. Сейчас XXI век, а в XXI веке все любят шоу. Так давайте дадим людям шоу», — сказал Хамитов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».