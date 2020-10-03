Мейвезер готов провести бой с Нурмагомедовым или Макгрегором за $ 300 млн

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший готов провести бой-реванш с бойцом ММА Конором Макгрегором или чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Но за такой бой американский спортсмен хочет получить $ 300 млн.
«Конор не может хорошо бить. Он не может бить. Мне было весело на ринге. Я думал: «О, этот парень бьёт так мягко! Весело. Я не пропускал сильные удары. Я по-прежнему хорошо. Зачем мне выходить на ринг и рисковать здоровьем с этими юными львами?
Пока нет ребят, с которыми можно подраться. Ребят вроде Макгрегора. $ 150 млн за такой бой? Недостаточно. Нет. Моё здоровье важнее. Заплатите мне $ 300 млн, тогда будет смысл.
Периоды называют эрами. У меня была моя эра. Но я готов драться с Хабибом или Конором. Если мне заплатят за эти два боя $ 600 млн», — цитирует Мейвезера BoxingScene со ссылкой на подкаст Club Shay Shay.
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