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Конор Макгрегор отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну

Конор Макгрегор отреагировал на смерть сына Фрэнсиса Нганну
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Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к бывшему чемпиону UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.

Ранее стало известно, что Нганну потерял полуторагодовалого сына.

«Очень печально слышать о твоей утрате, Фрэнсис. Сейчас мои молитвы с тобой и твоей семьёй», — написал Макгрегор в социальных сетях.

«Слишком рано уходить, но все же он ушёл. Мой маленький мальчик, мой друг, моя любовь. Коби был полон жизни и радости… И вот он без сознания. Я кричал его имя снова и снова, громче и громче… но он не отвечал. Рядом с ним я был самим собой, а теперь понятия не имею, кто я такой. Жизнь несправедлива, она нас бьёт в самое больное место», — ранее написал Нганну.

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