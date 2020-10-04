Нуньес — о победе Холм: меня ждёт загруженный год

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес прокомментировала поединок бывшей чемпионки UFC в легчайшем весе Холли Холм и Ирен Алданы в главном бою турнира UFC Fight Island 4.
Единогласным решением судей победу в бою одержала экс-чемпионка UFC Холли Холм – 50:44, 50:45, 50:45. По статистике, представительница США полностью превзошла оппонентку 154 на 69 по количеству успешных значимых ударов и 5-0 по проведённым тейкдаунам.
Теперь на счету Холли Холм 14 побед и 5 поражений в карьере MMA. У её соперницы это 6-е поражение в карьере при 12 выигранных поединках.
«Довольна UFC сегодняшним вечером. Похоже, следующий год для меня будет очень загруженным», — напиала в «твиттере» Аманда Нуньес.
Нуньес выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний бой она провела в июне 2020 года, победив Фелисию Спенсер единогласным решением судей.
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