Нуньес — о победе Холм: меня ждёт загруженный год

Действующая чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес прокомментировала поединок бывшей чемпионки UFC в легчайшем весе Холли Холм и Ирен Алданы в главном бою турнира UFC Fight Island 4.

Единогласным решением судей победу в бою одержала экс-чемпионка UFC Холли Холм – 50:44, 50:45, 50:45. По статистике, представительница США полностью превзошла оппонентку 154 на 69 по количеству успешных значимых ударов и 5-0 по проведённым тейкдаунам.

Теперь на счету Холли Холм 14 побед и 5 поражений в карьере MMA. У её соперницы это 6-е поражение в карьере при 12 выигранных поединках.



«Довольна UFC сегодняшним вечером. Похоже, следующий год для меня будет очень загруженным», — напиала в «твиттере» Аманда Нуньес.



Нуньес выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последний бой она провела в июне 2020 года, победив Фелисию Спенсер единогласным решением судей.