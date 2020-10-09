Телеканал М-1 Global проведёт трансляцию турнира «ММА Серия – 17: Blacksmith»

10 октября 2020 года состоится 17-й турнир ММА Серии, в главном поединке которого титулованный полулегковес из Краснодара Виктор Колесник (16-4-1) побьётся с универсалом из Санкт-Петербурга Курбаном Чокуевым (5-2).
Во втором по значимости бое вечера выступит один из самых ярких бойцов ММА Серии, представляющий клуб «Кузня» (Краснодар), Илья Фрейманов (6-0). Его соперником станет Эрзиман Байрамов (9-3) из Санкт-Петербурга. В более ранних схватках турнира зрители увидят возвращение в клетку двух ярких бойцов ММА Серии Александра Дурыманова (10-6) и Максима Колосова (8-2), а также много других захватывающих противостояний.
Трансляцию турнира, которая начнётся в 19:00 по московскому времени, проведёт телеканал M-1 Global, который доступен в сетях крупнейших спутниковых, кабельных и ОТТ операторов в России, а также во всем мире через платформу M-1 Global TV в App Store и Google Play.
Вся информация по серии турниров доступна по адресу series.m1global.media.
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