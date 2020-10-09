Ломаченко: кто придумал правило о возрасте? Чувствую себя молодым
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал высказывания множества недоброжелателей, которые утверждают, что украинец уже стар. Боксёр в корне не согласен с этим утверждением.
«Не думаю о возрасте. Мне всего-то 32 года. Кто придумал правило о возрасте? Всё зависит от образа жизни человека. Кто-то может быть стар и в 27 лет, и в 30. Кто-то стареет в 45-47 лет. Я же чувствую себя прекрасно, чувствую себя молодым», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.
Напомним, 17 октября украинец проведёт объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопеса. Василий выйдет на ринг впервые с августа 2019 года.
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