Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Ломаченко: кто придумал правило о возрасте? Чувствую себя молодым

Ломаченко: кто придумал правило о возрасте? Чувствую себя молодым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал высказывания множества недоброжелателей, которые утверждают, что украинец уже стар. Боксёр в корне не согласен с этим утверждением.

«Не думаю о возрасте. Мне всего-то 32 года. Кто придумал правило о возрасте? Всё зависит от образа жизни человека. Кто-то может быть стар и в 27 лет, и в 30. Кто-то стареет в 45-47 лет. Я же чувствую себя прекрасно, чувствую себя молодым», — приводит слова Ломаченко BoxingScene.

Напомним, 17 октября украинец проведёт объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в лёгком весе с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопеса. Василий выйдет на ринг впервые с августа 2019 года.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020