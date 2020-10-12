Британец Аллен вызвал на бой Тайсона Фьюри

Тяжеловес Дэвид Аллен, хорошо известный в Великобритании, выразил готовность встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
Аллен отреагировал на новости о том, что третий бой Фьюри и Уайлдера, вероятнее всего, не состоится, и заявил о готовности провести схватку с Тайсоном.
«Я переписывался с Тайсоном Фьюри буквально полчаса назад. Предложил ему провести бой и дать мне шанс. Он ответил, что у нас получится большой поединок. Так что всё может быть», — приводит слова Аллена Boxingnews24.
Отметим, что 31 октября Аллена ждёт встреча с экс-соперником Александра Поветкина Кристианом Хаммером. В целом Аллен достаточно известный боксёр, в прошлом он бился с Луисом Ортисом, Диллианом Уайтом, Тони Йокой и Дэвидом Прайсом. Всего на профессиональном ринге он провёл 25 поединков, победив 18 раз. В пассиве Аллена 5 поражений и 2 ничьи.
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