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Сайборг надеется провести реванш с Нуньес на совместном шоу Bellator и UFC

Сайборг надеется провести реванш с Нуньес на совместном шоу Bellator и UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Бывшая чемпионка UFC, действующая обладательница титула в Bellator Крис Сайборг заявила, что хотела бы провести реванш с чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нуньес, которой она уступила, выступая в лучшей лиге мира.

Сайборг надеется, что повторная встреча с Нуньес состоится на совместном шоу Bellator и UFC, хотя ранее Дана Уайт отвергал возможность организации такого события.

«Следующий бой она проведёт с Меган Андерсон, наверное, это будет тренировка. Знаю, все хотят увидеть наш реванш. Давайте сделаем это. У меня не было шанса на реванш, но в будущем мне бы хотелось его получить.

Лучшие лиги и лучшие промоутеры. Фаны бы с радостью на это посмотрели. Интересно, как будут развиваться события. Мы открыты для совместного шоу, и президент Bellator Скот Кокер говорил об этом. Вопрос в том, чтобы договориться с UFC", — приводит слова Сайборг BJ Penn.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт утверждал, что Сайборг избегала реванша с Нуньес. В итоге Крис со скандалом покинула лигу и перешла в Bellator.

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