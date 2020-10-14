Bellator 249: полный кард турнира с главным боем Сайборг — Бленкоу

В ночь с 15 на 16 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 249. В главном событии вечера сразятся Крис Сайборг и Арлин Бленкоу, которые оспорят титул чемпионки в полулёгкой весовой категории. В соглавном событии сойдутся Патрики Фрейре и Джалил Уиллис. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Крис Сайборг — Арлин Бленкоу

Патрики Фрейре — Джалил Уиллис

Рики Бандехас — Леандро Иго

Саад Авад — Мандэл Налло.

Предварительный кард

Альберт Гонсалес — Кастриот Джема

Кристиан Эдвардс — Хамза Салим

Кайл Кратчмер — Кемран Лачинов

Джозеф Крир — Эндрю Капель

Майк Кимбел — Да’Мон Блэкшир

Стив Маури — Шон Тид

Авив Гозали — Логан Нил.