Bellator 249: полный кард турнира с главным боем Сайборг — Бленкоу
В ночь с 15 на 16 октября мск в городе Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 249. В главном событии вечера сразятся Крис Сайборг и Арлин Бленкоу, которые оспорят титул чемпионки в полулёгкой весовой категории. В соглавном событии сойдутся Патрики Фрейре и Джалил Уиллис. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Крис Сайборг — Арлин Бленкоу
Патрики Фрейре — Джалил Уиллис
Рики Бандехас — Леандро Иго
Саад Авад — Мандэл Налло.
Предварительный кард
Альберт Гонсалес — Кастриот Джема
Кристиан Эдвардс — Хамза Салим
Кайл Кратчмер — Кемран Лачинов
Джозеф Крир — Эндрю Капель
Майк Кимбел — Да’Мон Блэкшир
Стив Маури — Шон Тид
Авив Гозали — Логан Нил.
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