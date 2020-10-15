Кутателадзе: для меня тяжёлая тренировка — спарринг с Хамзатом Чимаевым

Новичок UFC, грузинский боец Гурам Кутателадзе рассказал о своей дружбе с Хамзатом Чимаевым.
«Это было три года назад, когда он только приехал в зал «All Stars». Это было начало его занятий ММА. Мы познакомились на спаррингах, когда я проводил свой очередной лагерь. Тогда мы устроили тяжелые спарринги, а потом начали общаться. В зале это происходит естественно, ведь мы практически живем вместе, кушаем рядом и спим на соседних кроватях.
Что такое для меня тяжёлая тренировка? Спарринги с Хамзатом. Ну и много разных тренировок на кондиции и физику направлены. Наш тренер Андреас каждый раз старается нас «убивать». Мы с Хамзатом говорим друг другу: «Что нас не убивает — делает сильнее». Так что пока живы, становимся сильнее. Вообще не думаю, что выносливость на тренировках и спаррингах так уж важна, главное — какая она в бою», -приводит слова Кутеладзе Sport24.
- 15 октября 2020
-
20:40
-
20:38
-
19:50
-
19:47
-
19:05
-
18:04
-
17:26
-
16:47
-
16:46
-
16:04
-
15:53
-
15:05
-
14:03
-
14:01
-
13:01
-
12:31
-
12:22
-
11:40
-
11:00
-
10:59
-
10:32
-
10:17
-
09:58
-
09:41
-
09:00
-
07:33
-
07:21
-
05:44
-
03:05
-
02:52
-
02:19
-
00:31
- 14 октября 2020
-
23:49
-
22:58
-
22:25