Кутателадзе: для меня тяжёлая тренировка — спарринг с Хамзатом Чимаевым

Новичок UFC, грузинский боец Гурам Кутателадзе рассказал о своей дружбе с Хамзатом Чимаевым.



«Это было три года назад, когда он только приехал в зал «All Stars». Это было начало его занятий ММА. Мы познакомились на спаррингах, когда я проводил свой очередной лагерь. Тогда мы устроили тяжелые спарринги, а потом начали общаться. В зале это происходит естественно, ведь мы практически живем вместе, кушаем рядом и спим на соседних кроватях.



Что такое для меня тяжёлая тренировка? Спарринги с Хамзатом. Ну и много разных тренировок на кондиции и физику направлены. Наш тренер Андреас каждый раз старается нас «убивать». Мы с Хамзатом говорим друг другу: «Что нас не убивает — делает сильнее». Так что пока живы, становимся сильнее. Вообще не думаю, что выносливость на тренировках и спаррингах так уж важна, главное — какая она в бою», -приводит слова Кутеладзе Sport24.