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Гвоздик — Ломаченко: время пришло

Гвоздик — Ломаченко: время пришло
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик пожелал удачи чемпиону мира по версиям WBC, WBA Super, WBO в лёгком весе в бою с обладателем титула по версии IBF Теофимо Лопесом.

«История будет сотворена сегодня. Удачи, Василий. Время пришло», — написал Гвоздик.

Соответствующий пост доступен на странице украинца в «Инстаграме».

Напомним, Гвоздика и Ломаченко связывает давняя дружба. Выступая в любителях, они вместе защищали цвета сборной Украины на чемпионате мира и Олимпийских играх.

Встреча Ломаченко — Лопес пройдёт ранним утром 18 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Её победитель станет абсолютным чемпионом мира в лёгком весе. Это будет первый бой Василия с августа 2019 года.

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