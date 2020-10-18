Ломаченко: не согласен с решением судей, но спорить не собираюсь

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал поражение в поединке за звание абсолютного чемпиона с Теофимо Лопесом. Украинец признался, что не рассчитывал на вердикт судей в пользу соперника.
«Не знаю. Честно говоря, думал, что половина поединка у нас была равной. Может быть, он где-то выигрывал на 1–2 раунда больше. Но после второй половины я включился. Считаю, вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но не согласен с решением судей.
Да, на данный момент думаю, что выиграл бой. Но результат есть результат и спорить с ним не собираюсь. Вернусь домой, пообщаюсь с менеджером, командой, и мы решим, что делать дальше", — сказал Ломаченко в интервью, размещённом на канале Fighthype в YouTube.
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