Усик отреагировал на поражение Ломаченко стихотворением Пастернака
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик отреагировал на поражение Василия Ломаченко в поединке с Теофимо Лопесом. Усик опубликовал в своём «инстаграме» стихотворение Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво...».
Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Александра Усика.
Напомним, поединок завершился сенсационной победой Лопеса судейским решением — 116-112, 119-109, 117-111.
Напомним, в бою Ломаченко — Лопес было разыграно звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Это первый случай с июля 2018 года, когда в профессиональном боксе появился абсолютный чемпион мира. Последний раз это случалось в первом тяжёлом весе, когда Александр Усик победил Мурата Гассиева.
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