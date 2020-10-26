Тактаров объяснил, как Гэтжи надо было спасаться от «треугольника» Нурмагомедова

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал, как должен был действовать Джастин Гэтжи, чтобы защититься от удушающего приёма «треугольник» в исполнении Хабиба Нурмагомедова в поединке, состоявшемся в минувшие выходные.
«Когда человек делает «треугольник», единственная защита в том, что нужно просунуть вторую руку. У Гэтжи было время и место, Хабиб перешёл на спину, а человек этого не сделал. Так что у меня миллион вопросов к Гэтжи по его качеству борьбы.
Силы Гэтжи в вольной борьбе оказались сильно преувеличены, даже Дастин Порье, который занимался тхэквондо, и то лучше борется в партере», — цитирует Тактарова ТАСС.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Нурмагомедов в третий раз защитил титул. В предыдущих двух поединках он досрочно победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона промоушена Дастина Порье.
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