Каннонье: первый же удар ногой, который нанёс Уиттакер, сломал мне локтевую кость

Джаред Каннонье после боя с Робертом Уиттакером на турнире UFC 254 обратился к своему оппоненту, поблагодарив того за поединок. Эта встреча стала соглавным событием вечера.



«Всё пошло не совсем так, как я хотел. Но мой дух не сломлен, и я доволен тем, как боролся, учитывая все обстоятельства. Первый же удар ногой, который он нанес, сломал мне левую локтевую кость. Я не мог собраться и быстро приспособиться, чтобы победить. Поэтому с гордостью принимаю поражение. Роберт Уиттакер безусловно, оправдал мои ожидания до и после боя. Поздравляю, приятель. Это был ад. Но не могу дождаться, чтобы повторит это снова», — написал под снимком Каннонье.

Фото доступно на странице Джареда Каннонье в "Инстаграме".

Напомним, встреча прошла все три раунда. Инициатива в ходе поединка сначала переходила от одного бойца к другому. Но вскоре Уиттакер начал работать всё лучше и легко разобрал соперника. В итоге все судьи отдали победу Уиттакеру — трижды по 29:28.