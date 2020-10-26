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Тактаров осваивает украинский язык

Тактаров осваивает украинский язык
Бокс/ММА / UFC 0

Легендарный боец смешанных единоборств чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров продолжает путешествие по Украине и освоение украинского языка. На этот раз Тактаров похвалил одно из заведений на территории Украины, сделав это на украинском языке.

«Пані і панове, якщо хочете з'їсти смачного борщу, йдіть у кафе „Борщ“ (Дамы и господа, если хотите отведать вкусного борща, идите в кафе „Борщ“). Я не ел ничего вкуснее в своей жизни. Очень вкусно. Не реклама, мне никто не платил, даже скидку здесь не получу и просить не буду. Когда вкусно, оно вкусно», — сказал на видео Олег Тактаров.

Если у вас не отображается видео, то посмотреть его можно на «Чемпионате».

Тактаров уже третью неделю путешествует по Украине и осваивает язык.

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