Видео: превью и полный кард турнира по боксу KOld Wars II Battle 3

Завтра, 30 октября, состоится вечер профессионального бокса серии KOld Wars II Battle 3. Его главным событием станет противостояние Жоры Амазаряна и Арслана Магомедова.



Трансляцию турнира KOld Wars II Battle 3 можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». Начало шоу запланировано на 23:30 мск.



Полный кард турнира (результаты взвешивания)



Жора Амазарян (61,35 кг) — Арслан Магомедов (61,05 кг)

Максим Смирнов (73,60 кг) — Виктор Мурашкин (73,70 кг)

Рашид Кодзоев (91,45 кг) — Тамаш Лоди (91,90)

Евгений Макарчук (70,50 кг) — Мурад Рамазанов (71,80)

Андрей Нурчинский (58,80 кг) — Максим Чистый (57,95 кг)



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеопревью турнира.

Если у вас не воспроизводится видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».