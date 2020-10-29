Видео: превью и полный кард турнира по боксу KOld Wars II Battle 3
Завтра, 30 октября, состоится вечер профессионального бокса серии KOld Wars II Battle 3. Его главным событием станет противостояние Жоры Амазаряна и Арслана Магомедова.
Трансляцию турнира KOld Wars II Battle 3 можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». Начало шоу запланировано на 23:30 мск.
Полный кард турнира (результаты взвешивания)
Жора Амазарян (61,35 кг) — Арслан Магомедов (61,05 кг)
Максим Смирнов (73,60 кг) — Виктор Мурашкин (73,70 кг)
Рашид Кодзоев (91,45 кг) — Тамаш Лоди (91,90)
Евгений Макарчук (70,50 кг) — Мурад Рамазанов (71,80)
Андрей Нурчинский (58,80 кг) — Максим Чистый (57,95 кг)
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеопревью турнира.
Если у вас не воспроизводится видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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