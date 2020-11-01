Дана Уайт подтвердил, что Адесанья поднимется в весе ради титульного боя с Блаховичем

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья поднимется на одну весовую категорию, чтобы встретиться с чемпионом полутяжёлого дивизиона Яном Блаховичем.

«Дана Уайт сказал, что виделся с Исраэлем Адесаньей и что тот определённо поднимется в весе для следующего боя. Он будет биться за пояс чемпиона в полутяжёлом весе с Яном Блаховичем», — приводит слова Уайта обозреватель Бретт Окамото на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Исраэль Адесанья в предыдущем поединке уверенно победил Паулу Косту и защитил титул в среднем весе во второй раз. Что касается Блаховича, то поляк в предыдущем поединке нокаутировал Доминика Рейеса и таким образом впервые стал чемпионом.