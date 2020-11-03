Обладатель титула WBA Gold Фёдор Чудинов вернётся на ринг в начале 2021 года. Об этом сообщил тренер российского спортсмена Виталий Сланов.
«Вторая половина января — начало февраля было бы идеальное время. Мы дали ему месяц отдохнуть после тяжелого боя. Сейчас нужно поэтапно возвращаться», — приводит слова Сланова ТАСС.
Напомним, 11 сентября в подмосковных Химках Чудинов встретился с представителем Великобритании Умаром Садиком.
Поединок проходил в конкурентной борьбе. Садик, используя преимущество в росте, удачно работал джебами. Чудинов же, адаптировавшись к стилю соперника, сокращал дистанцию, поджимал его у канатов и работал серийно. В целом явного преимущества не было ни у одного из боксёров.
В заключительном раунде Чудинов, снова зажав Садика у канатов, потряс его. После этого он выбросил целую серию мощных ударов. Британец не отвечал, и в дело вмешался рефери, остановивший бой. Таким образом, Чудинов завоевал победу техническим нокаутом в последнем раунде.
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