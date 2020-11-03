Алексей Тищенко высказался о коронавирусе у Поветкина

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился мыслями о заражении коронавирусом Александра Поветкина. Спортсмен прогнозирует, что Поветкин сумеет быстро восстановиться после недуга.

«Если контракт на реванш уже подписан, других вариантов, кроме как ждать, у Уайта нет. Это определённые обязательства.



Трудно сказать, в каком состоянии Саша потом подойдёт к бою, всё зависит от его здоровья. Так как он спортсмен и крепкий, он должен легко перенести коронавирус, мне так кажется.



Вариант с тем, что Уайт потребует титульника? Потребовать он может всё что угодно, не только от него всё зависит. У чемпионов тоже есть определённые обязательства по защитам. Может быть, при стечении определённых обстоятельств, например, чемпион имеет защиту, а соперник травмировался. В качестве замены, может быть, но это маловероятно», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.