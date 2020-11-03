Поветкин может встретиться с Уайтом 30 января
Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин может провести реванш с Диллианом Уайтом 30 января. Об этом сказано в сообщении пресс-службы промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме». При этом подчёркивается, что речь идёт о предварительной дате.
Напомним, сегодня, 3 ноября, стало известно, что бой Поветкина с Уайтом, запланированный на 21 ноября, отложен. Причиной стало заражение Поветкина коронавирусом. Промоутер боксёра Андрей Рябинский сообщил, что спортсмен находится в одной из московских клиник. Рябинский также добавил, что у Александра есть температура, но течение болезни нормальное.
Впервые Уайт и Поветкин встретились в августе 2020 года. Тогда россиянин победил нокаутом в пятом раунде.
- 3 ноября 2020
-
20:27
-
19:53
-
18:48
-
18:26
-
18:16
-
17:33
-
17:18
-
16:02
-
15:03
-
14:14
-
14:01
-
14:00
-
13:00
-
12:14
-
11:29
-
11:02
-
11:01
-
10:22
-
09:39
-
09:21
-
09:02
-
02:21
-
01:51
-
00:56
- 2 ноября 2020
-
22:50
-
22:03
-
21:02
-
18:59
-
17:58
-
16:37
-
16:18
-
16:09
-
15:34
-
15:28
-
15:01
Партнерский контент