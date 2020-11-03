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Поветкин может встретиться с Уайтом 30 января

Поветкин может встретиться с Уайтом 30 января
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин может провести реванш с Диллианом Уайтом 30 января. Об этом сказано в сообщении пресс-службы промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме». При этом подчёркивается, что речь идёт о предварительной дате.

Напомним, сегодня, 3 ноября, стало известно, что бой Поветкина с Уайтом, запланированный на 21 ноября, отложен. Причиной стало заражение Поветкина коронавирусом. Промоутер боксёра Андрей Рябинский сообщил, что спортсмен находится в одной из московских клиник. Рябинский также добавил, что у Александра есть температура, но течение болезни нормальное.

Впервые Уайт и Поветкин встретились в августе 2020 года. Тогда россиянин победил нокаутом в пятом раунде.

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