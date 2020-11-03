Поветкин выложил первый пост после того, как заразился коронавирусом
Обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин обратился к подписчикам на своей странице в «Инстаграме», призвав беречь здоровье.
«Берегите себя и своих близких», — написал Поветкин.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Отметим, это первое послание Поветкина после того, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Соответствующая информация поступила сегодня, 3 ноября. Из-за болезни Поветкину пришлось отложить повторный поединок с Диллианом Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Предварительно, новой датой схватки называют 30 января 2021 года.
В августе 2020-го Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.
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