Поветкин выложил первый пост после того, как заразился коронавирусом

Обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин обратился к подписчикам на своей странице в «Инстаграме», призвав беречь здоровье.

«Берегите себя и своих близких», — написал Поветкин.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.

Отметим, это первое послание Поветкина после того, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Соответствующая информация поступила сегодня, 3 ноября. Из-за болезни Поветкину пришлось отложить повторный поединок с Диллианом Уайтом, который был запланирован на 21 ноября. Предварительно, новой датой схватки называют 30 января 2021 года.

В августе 2020-го Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.