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Тактаров: был на Украине и не увидел там человека, который бы плохо сказал о Путине

Тактаров: был на Украине и не увидел там человека, который бы плохо сказал о Путине
Бокс/ММА / UFC 0

Ветеран смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился впечатлениями от поездки на Украину. Так, известный спортсмен заявил, что не заметил в соседней стране неприязненного отношения к России и её президенту Владимиру Путину.

«За 25 лет насмотрелся всего. Рассказывают одно и то же, но ничего не происходит. Тема Украины не сходит с уст Соловьёва. Я был недавно на Украине и не увидел там ни одного человека, который плохо сказал бы о России или о президенте Путине.

О чём разговаривать дальше, если у нас под боком вранье? Правительство Украины вводит обязательный украинский язык и зарабатывает на этом. Обычные люди как жили, так и живут. Если политики не будут нагнетать истерию, то не смогут зарабатывать деньги на борьбе с ветряными мельницами. Месяц не смотрел телевизор и ничего от этого не потерял", — приводит слова Тактарова Sport24.

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