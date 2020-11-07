Фергюсон в образе наёмного убийцы из кино сфотографировался с папахой

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон поделился на странице в «Твиттере» фотографией, которая косвенно касается чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Спортсмен предстал в образе Джона Уика, наёмного убийцы из одноимённого фильма. При этом в руках он держал папаху — неизменный атрибут Нурмагомедова при выходе в октагон.

«Режим Джона Уика», — подписал фото Фергюсон.

Соответствующий пост доступен на странице Тони в «Твиттере».

Напомним, американец последний раз появлялся в клетке в мае 2020 года. На турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он досрочно проиграл Джастину Гэтжи и потерял шанс во второй раз в карьере стать временным чемпионом промоушена. То поражение стало у него первым за 13 поединков.