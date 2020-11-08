Тактаров заступился за Дзюбу и подверг жёсткой критике его хейтеров

Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров отреагировал на скандал с форвардом «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой. Напомним, что в Сети появилось видео интимного характера, на котором, предположительно, запечатлён Дзюба.
В обращении к подписчикам Тактаров признался, что не смотрел скандальное видео. При этом он дал понять, что Артёма критикуют те, кто сам мало чего добился. По словам ветерана ММА, видео с Дзюбой лишь доказывает, что он верен своей возлюбленной. Кроме того, Тактаров добавил, что без удовлетворения физиологических потребностей у любого мужчины могут возникнуть проблемы со здоровьем. Спортсмен также отметил, что казус может случиться с каждым.
Соответствующее обращение Тактарова доступно на «Чемпионате».
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