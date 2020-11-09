Тактаров назвал договорным бой Нурмагомедов — Гэтжи

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, прошедший 24 октября, был договорным. Он указал, что у Нурмагомедова и Гэтжи один менеджер: Али Абдель-Азиз.

Напомним, Нурмагомедов победил Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде, и защитил пояс UFC в лёгком весе. После боя он объявил об уходе из спорта.

По словам Тактарова, ему перестали припоминать полуфинальный бой турнира UFC 6 с Энтони Масиасом, который состоялся в июле 1995 года. Тогда американец намеренно проиграл россиянину, его заставил сделать это их общий менеджер Бадди Альбин.

«Сейчас, например, из-за того, что последний бой — ну как это называется, work-fight, с одним менеджером, — мне перестали писать про полуфинал с Антонио Масиасом на UFC 6. Просто перестали писать.

Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой (Нурмагомедова и Гэтжи. — Прим. «Чемпионата») был договорной. Это очевидно. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали — ещё лучше.

Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. То есть это такой посыл к молодёжи: мол, вот, видите, человек добрый, не бил в партере, сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости. Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги, в конце концов. Я за него рад и счастлив.

С другой стороны, хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Потому что рыльце-то в пушку. Вот так», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «Русский эстонец».