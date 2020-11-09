Тактаров назвал договорным бой Нурмагомедов — Гэтжи

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, прошедший 24 октября, был договорным. Он указал, что у Нурмагомедова и Гэтжи один менеджер: Али Абдель-Азиз.
Напомним, Нурмагомедов победил Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде, и защитил пояс UFC в лёгком весе. После боя он объявил об уходе из спорта.
По словам Тактарова, ему перестали припоминать полуфинальный бой турнира UFC 6 с Энтони Масиасом, который состоялся в июле 1995 года. Тогда американец намеренно проиграл россиянину, его заставил сделать это их общий менеджер Бадди Альбин.
«Сейчас, например, из-за того, что последний бой — ну как это называется, work-fight, с одним менеджером, — мне перестали писать про полуфинал с Антонио Масиасом на UFC 6. Просто перестали писать.
Сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой (Нурмагомедова и Гэтжи. — Прим. «Чемпионата») был договорной. Это очевидно. Но по мне, это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали — ещё лучше.
Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. То есть это такой посыл к молодёжи: мол, вот, видите, человек добрый, не бил в партере, сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости. Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги, в конце концов. Я за него рад и счастлив.
С другой стороны, хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Потому что рыльце-то в пушку. Вот так», — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «Русский эстонец».
- 9 ноября 2020
-
10:00
-
09:33
-
09:02
-
08:50
-
06:22
-
06:07
-
04:05
-
03:55
-
00:46
-
00:34
- 8 ноября 2020
-
23:36
-
22:10
-
21:28
-
21:00
-
19:31
-
18:22
-
17:52
-
16:47
-
15:58
-
15:00
-
13:52
-
12:52
-
11:22
-
10:16
-
09:26
-
09:05
-
08:34
-
08:34
-
08:33
-
07:20
-
05:46
-
03:20
-
00:49
- 7 ноября 2020
-
23:59
-
22:20