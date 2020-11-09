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Шлеменко: Уайт может делать всё, что угодно, у Махачева есть рычаги давления через Хабиба

Шлеменко: Уайт может делать всё, что угодно, у Махачева есть рычаги давления через Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал снятие Ислама Махачева с главного боя турнира UFC Vegas 14 с Рафаэлем дос Аньосом из-за инфекции, а также порассуждал о его следующем сопернике.

«Есть шанс, что следующим соперником Ислама будет кто-то из топ-5. Здесь нет привязки к выступлениям, Дана Уайт может вообще делать что угодно, это его промоушен. Другой вопрос, как к этому будут относиться другие бойцы, будут ли они хотеть боя с Махачевым. Мы часто наблюдаем, что бойцы отказываются, как-то им не подходит соперник или ещё что-либо.

Повторюсь, Уайт может делать всё, что угодно, но у Ислама есть свои рычаги давления через Хабиба. Не исключаю лоббирования интересов. Можем ещё вспомнить, как Махачев цеплялся с Макгрегором», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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