«У всех короткая память». Вартанян — о словах Тактарова о бое Нурмагомедов — Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал слова Олега Тактарова, который предположил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи носил договорной характер.

«Как относиться к комментариям подобного рода, надо спрашивать у Олега Тактарова. Я изначально знал, что Хабиб и Гэтжи — бойцы разного уровня. Просто у всех очень короткая память.

Они все думали, что то, как Гэтжи подрался с Фергюсоном, — лакмусовая бумажка. А на самом деле в MMA решает стиль, размеры и выносливость. Последнего у Гэтжи нет, а Хабиб по всем этим параметрам на голову выше. Также к списку добавлю доминирование и уничтожение», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.