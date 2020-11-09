Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«У всех короткая память». Вартанян — о словах Тактарова о бое Нурмагомедов — Гэтжи

«У всех короткая память». Вартанян — о словах Тактарова о бое Нурмагомедов — Гэтжи
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян прокомментировал слова Олега Тактарова, который предположил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи носил договорной характер.

«Как относиться к комментариям подобного рода, надо спрашивать у Олега Тактарова. Я изначально знал, что Хабиб и Гэтжи — бойцы разного уровня. Просто у всех очень короткая память.

Они все думали, что то, как Гэтжи подрался с Фергюсоном, — лакмусовая бумажка. А на самом деле в MMA решает стиль, размеры и выносливость. Последнего у Гэтжи нет, а Хабиб по всем этим параметрам на голову выше. Также к списку добавлю доминирование и уничтожение», — рассказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Минаков — о словах Тактарова о бое Хабиба: как можно продать шанс на наследие за деньги?
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020