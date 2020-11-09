Минаков — о словах Тактарова о бое Хабиба: как можно продать шанс на наследие за деньги?

Российский боец MMA Виталий Минаков прокомментировал слова Олега Тактарова, который предположил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи носил договорной характер.
«К словам Тактарова стоит относиться с иронией. Олег Николаевич занял эпатажную стезю и позицию плохого парня в плане комментариев относительно наших спортсменов. Это его мнение, которое имеет место, я так не считаю.
В боях смешанного стиля сложно провести договорной бой и чтобы этого никто не заметил. В поединке Хабиба и Гэтжи было видно, что наш боец был на голову сильнее. Для Джастина тот бой был настоящим шансом заявить о себе как о звезде. Какие тут договорняки? Глупости. Как можно продать шанс на наследие за деньги? Ерунда полнейшая», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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