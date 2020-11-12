«Okko Спорт» объявил об эксклюзивном показе турнира Bellator. Фото с пресс-конференции

12 ноября в рамках пресс-конференции с участием Фёдора Емельяненко, Вадима Немкова, Валентина Молдавского и Анатолия Токова «Okko Спорт» представил подписку "Okko MMA", открывающую эксклюзивный доступ к турнирам Bellator.

Главные кадры с пресс-конференции Okko — в фотоподборке «Чемпионата».