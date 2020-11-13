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Девушка-боец Bellator Лореда показала фото тренировок с Масвидалем

Девушка-боец Bellator Лореда показала фото тренировок с Масвидалем
Бокс/ММА / UFC 0

Одна из самых популярных девушек-бойцов лиги Bellator Валери Лореда поздравила с днём рождения бойца UFC, экс-претендента на титул в полусреднем весе Хорхе Масвидаля. При этом она выложила совместные с ним фото, на которых Валери и Хорхе тренируется.

«Хорхе Масвидаль, с днём рождения», — написала Лореда.

Соответствующий пост доступен на странице Лореды в «Инстаграме».

Ранее Лореда уже выкладывала совместные фотографии с Масвидалем, снимки, также, как и в этот раз, были сделаны в Майами (штат Флорида, США).

Хорхе Масвидалю 12 ноября исполнилось 36 лет. Последний раз в октагоне он появлялся летом 2020 года, тогда он вышел на титульный бой на коротком уведомлении, и проиграл единогласным решением судей Камару Усману.

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