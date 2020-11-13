Эдди Альварес объяснил, почему отказался от боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Эдди Альварес рассказал, почему в 2016 году отклонил предложение сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и согласился подраться с Конором Макгрегором. По его словам, за бой с Макгрегором ему предложили значительно больше денег.

«Этот бой отличался на $ 2,5 млн. Вот почему», — написал Альварес в своём «твиттере», отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

36-летний Альварес выступает в смешанных единоборствах с 2003 года. Его последним соперником был Эдуард Фолаянг, одержавший победу в поединке в августе 2019 года. На счету американца 38 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел семь поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.