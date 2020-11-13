В команде Махачева заявили, что Ислам в 2021 году может получить титульный бой

Ризван Магомедов, менеджер бойца UFC в лёгком весе Ислама Махачева заявил, что его подопечный уже в 2021 году может получить шанс сразиться за титул.
«Почему Махачеву не дают топовых соперников? Эта проблема неоднократно обсуждалась. Если будет сопутствовать удача, мы увидим Ислама в 2021 году в титульном поединке», — приводит слова функционера ТАСС.
Напомним, Ислам последний раз появлялся в октагоне в 2019 году. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он решением судей победил Дэви Рамоса. В 2020 году поединки Махачева срывались несколько раз. Предполагалось, что бой с его участием возглавит шоу UFC Fight Night 183, который пройдёт в ночь с 14 на 15 ноября по московскому времени. Но спортсмен заразился свинкой, в результате чего вынужден был отказаться от схватки с Рафаэлем дос Аньосом.
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