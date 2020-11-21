Фергюсон получил соперника на турнир UFC 256
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон вернётся в октагон 12 декабря 2020 года, рассказал президент лиги Дана Уайт, сообщается на странице ESPN MMA в «Твиттере».
Соперником Фергюсона станет Шарлис Оливейра. Его победная серия составляет семь поединков.
У Фергюсона будет первая встреча с мая 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Джастину Гэтжи и упустил возможность завоевать титул временного чемпиона лиги во второй раз. Что касается Оливейры, то он в минувшей схватке победил бывшего претендента на временный титул Кевина Ли. Бразилец на данный момент занимает шестое место в рейтинге лёгкого веса, Фергюсон — третье.
Напомним, 12 декабря планируется турнир UFC 256, в ходе которого первую защиту титула будет проводить Пётр Ян.
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