Фигейредо защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255. В главном бою встречались чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Алекс Перес.



Бой завершился в первом раунде — бразильский боец зашёл сопернику в ноги, после чего Фигейредо исполнил удушающий прием. Судья остановил поединок.



В соглавном поединке чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко защищала титул от посягательств Дженнифер Майи. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным решением судей.



Ранее в рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.