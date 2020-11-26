Деррик Льюис: я предсказуемый, но удерживаю рекорд по количеству нокаутов

Боец UFC Деррик Льюис поделился ожиданиями от поединка с Кёртисом Блэйдсом, который состоится 28 ноября в Лас-Вегасе.



«Да, я предсказуемый. Мне плевать, что говорит Кёртис. Это будет мой 21-й бой в UFC, я до сих пор не менял свой стиль и тактику. Многие мои соперники говорили так же, но я удерживаю рекорд по количеству нокаутов. Я предсказуемый? Блэйдс такой же. После победы над ним я должен встретиться с победителем пары Миочич – Нганну», — приводит слова Льюиса MMAJunkie.



Блэйдс (14-2, 1 NC) выиграл четыре боя подряд, победив по очкам Джастина Уиллиса и отправив в нокаут Шамиля Абдурахимова и Джуниора дос Сантоса. В последнем поединке он решением судей победил россиянина Александра Волкова.



Льюис (24-7, 1 NC) выиграл три матча кряду: победил Благоя Иванова, единогласным решением судей — Илира Латифи и техническим нокаутом — Алексея Олейника.